تراند الفن: محمد رجب يطلب من الجمهور الدعاء لوالده

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 11:19 صباحاً - أدمن ‏32 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 15 زيارة

كتب-مصطفى حمزة: طالب الفنان محمد رجب جمهوره بالدعاء لوالده بالشفاء العاجل، دون الكشف عن الحالة الصحية التي يمر بها، وذلك عبر صفحته في موقع “أنستجرام”. الفنان محمد رجب طلب الدعاء عبر خاصية “ستوري” في موقع “أنستجرام”، وكتب :”أرجو الدعاء لأبي بالشفاء العاجل”. وشارك الفنان محمد رجب مؤخرا في بطولة مسلسل “الاختيار 2” الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، وأسماء أبو اليزيد، و إنجى المقدم، و بشرى، وإياد نصار، و هادى الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولى، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وأحمد سعيد عبد الغنى.

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