فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 11:19 صباحاً - كتب- أسامة علي: ​ بدء منذ قليل امتحان علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية ، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. يؤدي اليوم الثلاثاء، طلاب الثانوية العامة الشعبة (الأدبية) امتحان علم النفس والاجتماع بإجمالي عدد 255 ألف و353 طالب. وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 10 يوليو الجاري، ويبدأ الامتحان في الـ10 صباحا حتى الـ1 ظهرا، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيا “بابل شيت” بنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم، وجميع الأسئلة “اختيار من متعدد”، كما تعقد الامتحانات داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس. وتتيح الوزارة لطلاب الثانوية العامة إدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم فيها بخط يدهم، ويقتصر المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها. وأكدت الوزارة أنه سيتم التصحيح إلكترونيا، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير للثانوية العامة، والذي ينتهي 2 أغسطس المقبل. كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (للمكفوفين) امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى) بإجمالي 225 طالب/طالبة، ويؤدي طلاب مدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بإجمالي 1179 طالب/طالبة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بدء امتحان علم النفس لطلاب الثانوية العامة ” أدبي” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.