فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 11:19 صباحاً - كتب- مينا غالى: يستعد عشاق ومحبو كرة اليد لمشاهدة مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الياباني صاحب الأرض والتنظيم لأوليمبياد طوكيو، وذلك في السابعة والربع من صباح غدٍ الأربعاء. وفاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره البرتغالي في أولى مبارياته بأوليمبياد طوكيو، وذلك بنتيجة 37 – 31، فيما خسر في مباراته الثانية أمام المنتخب الدنماركي بطل العالم بنتيجة 32- 27. ومن المقرر أن تقام المباراة في السابعة والربع صباح غدٍ الاثنين، ويتم نقلها من خلال شبكة قنوات bein sports الناقل الحصري للبطولة، حيث سيتم نقلها عبر قناة bein sports HD 1 المشفرة – في سابقة لأول مرة منذ انطلاق البطولة- على تردد 11013 أفقي- معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 2/3 (نايل سات). تردد 11547 عمودي – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 2/3 (سهيل سات) كما سيتم نقل المباراة أيضًا على قناة bein 4k على قمر سهيل سات عبر تردد 11180 عامودي بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3. ويقع المنتخب في المجموعة التي تضم كل من الدنمارك، والسويد، والبرتغال، واليابان والبحرين ، ووفقًا لنظام الأولمبياد يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي. وتضم قائمة المنتخب فى الأولمبياد كل من كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي فى حراسة المرمى ، و فى الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا، الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح ، صانع الألعاب: أحمد هشام السيد “دودو” – أحمد خيري – سيف الدرع، الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري، الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان ،الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مفاجأة لأول مرة.. تعرف على القنوات الناقلة لمباراة منتخب اليد مع اليابان في الأوليمبياد وتردداتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.