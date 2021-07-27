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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 11:19 صباحاً - أدمن 48 دقيقة مضت عرب وعالم 14 زيارة
موسكو – أ ش أ
قال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لسوريا ألكسندر لافرنتييف أن الجلسة القادمة للجنة الدستورية السورية قد تنعقد في أواخر أغسطس إلى أوائل سبتمبر من هذا العام في المدينة السويسرية (جنيف).
وقال لافرنتييف – في تصريح لوكالة /تاس/ الروسية للأنباء – إن المؤتمر الثاني للحوار الوطني السوري غير مخطط له.
وأضاف المبعوث الروسي أنه “لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك، لأن مؤتمر الحوار الوطني السوري أسفر عن إطلاق اللجنة الدستورية في جنيف ..ونتوقع بتفاؤل أن تعقد الجلسة المقبلة أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر”.
يشار إلى أن الدورة السابقة للجنة انعقدت في يناير من هذا العام في جنيف.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مبعوث روسي: اللجنة الدستورية السورية المقبلة قد تعقد خلال الشهرين المقبلين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.