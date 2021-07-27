فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 11:19 صباحاً - كتب – محمد شعبان: قرابة عام انتظر “رامي موسى” صدور قرار ترخيص من مسؤولي حي الوراق للبدء في أعمال “تنكيس” العقار سكنه بكفر السلمانية نظرا لحدوث تصدعات بالجدران. انتظار انتهى به وزوجته أسفل الأنقاض صباح الثلاثاء. منذ عام، هاجم الأهالي “رامي” بعد إضافة طابقين على عقار قديم لا تتحمل قواعده هذا الارتفاع مطالبين إياه بسرعة ترميم المنزل الآيل للسقوط. حاول مالك المنزل استصدار ترخيص يمكنه من البدء في عملية “التنكيس” لكن القدر لم يمنحه الفرصة. مساء أمس شعر سكان العقار باهتزاز الأساسات ما دفعهم للمغادرة باستثناء مالك المنزل ويدعى رامي موسى الذي مكث مع أسرته رافضا نصيحة الأهالي “خد اسرتك وامشي البيت هيقع”. في الصباح ومع شعوره بانهيار المنزل، أسرع “رامي” لإنقاذ أطفاله بإخراجهما من العقار ثم صعد لإحضار زوجته لكن دون جدوى انهار عليهما المنزل. تلقى مدير قطاع الشمال إشارة من شرطة النجدة بانهيار منزل بمنطقة كفر السلمانية بوراق العرب. وانتقلت قيادات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ. وتبين أن المنزل مكون من ٥ طوابق بالإضافة إلى “رضوض بارزة” تشكل طابقا سادسا. وتم فصل الكهرباء والغاز منعا لتفاقم الأمور، ويعكف رجال الإنقاذ على البحث عن وجود سكان أسفل الركام من عدمه. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بمعدات الإنقاذ تنسيقا مع حي الوراق لرفع الأنقاض والبحث عن الزوجين.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: قرار “تنكيس” تأخر عام فانتهى بكارثة.. تفاصيل جديدة في انهيار منزل على زوجين بالوراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.