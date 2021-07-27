فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 11:19 صباحاً - كتبت- شيرين صلاح: ارتفعت أسعار الخيار البلدي، والكوسة، والفاصوليا، والملوخية بين 50 قرشا و8 جنيهات في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس. وتراجع سعر كيلو الباذنجان 1.75جنيه، ليتراوح بين 1.25 و2.25 جنيه واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة اليوم، بحسب بيانات موقع العبور. ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا. أسعار الخضروات: الطماطم بين 1.5 و 2.75 جنيه. البطاطس بين 2.5 و5.5 جنيه. البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات. الكوسة بين 2 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا. الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها، بزيادة 8 جنيهات. الباذنجان بين 1.5 و2.25 جنيه، بتراجع 1.75 جنيه. الفلفل الرومي بين 2.5 جنيه و3 جنيهات. الفلفل الحامي بين 2 و3.5 جنيه. الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشا. الخيار البلدي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيهين. أسعار الفاكهة: البرتقال الصيفي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه. الليمون البلدي بين 4 و10 جنيهات. العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات. العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات. التفاح المصري بين 12 و18 جنيها. الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات. المانجو العويس بين 15 و35 جنيها. المانجو الهندي بين 15 و22 جنيها. المانجو الزبيدية بين 12 و18 جنيها. المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ارتفاع الخيار والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.