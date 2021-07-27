تراند الفن: ما أسباب الشعور بألم في القدم بعد تناول المانجو؟

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 11:19 صباحاً - أدمن ‏49 دقيقة مضت لايف ستايل 12 زيارة

كتبت- ياسمين الصاوي: تعد المانجو من الفواكه الصيفية اللذيذة التي تحمل الكثير من الفوائد الصحية و تحتوي على العناصر الغذائية المهمة للجسم، لكن بشرط تناول ثمرة واحدة متوسطة في اليوم، وعلى المصابين بأمراض معينة مثل السكري استشارة الطبيب حول الكمية المناسبة منها، وقد تسبب المانجو الإصابة بألم في القدم بعد تناولها، فما سبب ذلك؟ لقراءة المزيد..اضغط هنا

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