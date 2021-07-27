تراند الفن: ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 11:19 صباحاً - أدمن ‏30 دقيقة مضت اقتصاد 17 زيارة

كتبت- شيرين صلاح: ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.18% إلى مستوى 10717 نقطة. كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.23%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.01%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة أمس بنسبة 0.45% إلى مستوى 10697 نقطة.

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