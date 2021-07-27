تراند الفن: باكستان: 3262حالة إصابة و 39حالة وفاة بفيروس كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أدمن ‏7 دقائق مضت عرب وعالم 7 زيارة

إسلام-(د ب ا): أعلن مركز العمليات والقيادة الوطني في باكستان اليوم الثلاثاء تسجيل 3262 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه تم تسجيل 39حالة وفاة بالفيروس. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في باكستان مليون و11 ألفا و 708 حالات ، وحالات الوفاة 23 ألفا و 87 حالة. كما تم تسجيل 1123 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 928 ألفا و 722 حالة. ​

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