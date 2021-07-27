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تراند الفن: تنبيه من «الأرصاد» بهطول أمطار رعدية على محافظات مكة

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أدمن ‏43 دقيقة مضت أخبار السعودية 11 زيارة

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه حتى الساعة السابعة مساءً .
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جانبها، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تنبيه من «الأرصاد» بهطول أمطار رعدية على محافظات مكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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