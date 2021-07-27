تراند الفن: انهيار منزل في الوارق.. والإنقاذ البري يبحث عن ناجين تحت الأنقاض

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أدمن ‏17 دقيقة مضت حوادث وقضايا 12 زيارة

كتب – محمد شعبان: شهد حي الوراق شمال الجيزة، صباح الثلاثاء، انهيار منزل بمنطقة كفر السلمانية. تلقى مدير قطاع الشمال إشارة من شرطة النجدة بانهيار منزل بمنطقة وراق العرب. وانتقلت قيادات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ. وتبين أن المنزل مكون من ٥ طوابق بالإضافة إلى “رضوض بارزة” تشكل طابقا سادسا. وتم فصل الكهرباء والغاز منعا لتفاقم الأمور، ويعكف رجال الإنقاذ على البحث عن وجود سكان أسفل الأنقاض من عدمه.

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