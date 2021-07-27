فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 09:14 صباحاً - كتبت- فاطمة عادل:
تقدم “عزت. ف” بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، للمطالبة بتطليق زوجته “علياء. م”، مبررًا طلبه “مغيرتش فرش السرير والمنزل إلا مرة واحدة من يوم الجواز”.
يقول “عزت” 33 عام، في دعواه التي حملت رقم 214 لسنة 2020: تعرفت على زوجتي “علياء” 29 عام، أثناء تواجدها في مناسبة خاصة بالعائلة، حتى جمعتنا علاقة عاطفية لمدة عام ونصف، بعدها اتخذت قرار بالزواج منها، وبالفعل وافقت أسرتها، ولم يمر إلا أشهر قليلة وانتقلنا إلى عش الزوجية.
أضاف مقيم الدعوى: خلال فترة الخطبة لم أجدها كسولة فهي نشيطة ودائماً تستيقظ مبكراً وتحافظ على جسدها من الأكل الدسم بجانب حرصها على الجري يومياً، فالرياضة هي العامل الأساسي في حياتها، لكن عقب الزواج فوجئت بشخصية غريبة، تستيقظ مبكراً من أجل الحفاظ على عملها بالنادي “فهي مدربة جومباز”، لكنها لا تهتم نهائيًا بمنزلها.
أوضح “عزت”: “حاولت كثيرًا محادثتها للاهتمام بمنزلها، لكنها لم تنتبه لحديثي، “بتدخل من باب البيت ترمي الشنطة وتدخل تنام”، حتى تعمدت تجنبها لفترة كي تدرك رفضي لأسلوبها”.
يواصل: طلبت من زوجتي البقاء بالمنزل وعدم الذهاب إلى العمل، لكنها حاولت إقناعي بعد مشادات استمرت شهر كامل، فوافقت على نزولها العمل شرط اهتمامها بمنزلها، لكنها لم تفعل ذلك، فمنذ اليوم الأول للزواج وفرش المنزل وغرفة النوم لم يتم تغييره سوى مرة واحدة، حتى أصبحت رائحة الشقة كريهة ولا تطاق نهائيًا.
يختتم الزوج: عرضت مشكلتنا على والدها لكنه رفض التدخل بيننا، حينها أدركت عدم استعدادها لتغيير شخصيتها فطالبتها بإنهاء علاقتنا بالطلاق، لكنها رفضت، فلم أجد أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة للتخلص منها، ولاتزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “عزت” يطلب تطليق زوجته: “مغيرتش فرش السرير إلا مرة واحدة من يوم الفرح” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.