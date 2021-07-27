فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 09:14 صباحاً - كتب- عبدالفتاح العجمي: طرحت المطربة اللبنانية يارا، أحدث أغانيها “مليت”، وهي السابعة في ألبومها الخليجي الجديد “غير الناس”. الأغنية طرحتها يارا عبر قناتها بموقع “يوتيوب”، وهي من كلمات محمد سعيد حارب، ألحان آدهم، وتوزيع مهند خضر. وطرحت يارا مؤخرا، 6 أغاني من ألبومها الجديد “غير الناس”، هي: “غير الناس” من كلمات آدم، وألحان شميم، وتوزيع نور هاشم، و”ما ودعوني” من كلمات الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، وألحان زياد برجي، وتوزيع عباس صباح. الأغنية الثالثة بعنوان “على المكشوف” من كلمات خالد المريخي، وألحان طلال، وتوزيع زياد ناديم، والرابعة بعنوان “يمرني طاريك” من كلمات سلطان بن سهيل السلطان، ألحان أدهم، وتوزيع نور هاشم. أما الأغنية الخامسة بعنوان “ساري” من كلمات محمد سيد حرب، وألحان آدهم، وتوزيع نور هاشم، والأغنية السادسة بعنوان “هلا مرحب”، من كلمات أصايل، ألحان بحر، وتوزيع حاتم منصور.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “مليت”.. يارا تطرح سابع أغاني ألبوم “غير الناس” (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.