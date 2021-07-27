تراند الفن: فوندروسوفا تطيح باليابانية أوساكا من منافسات التنس بأولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 09:14 صباحاً - مصراوي- د ب أ:

تلقت نجمة التنس اليابانية ناومي أوساكا صدمة قوية حيث ودعت منافسات فردي السيدات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، بعدما تغلبت عليها التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 6 / 1 و6 / 4 اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور الثالث.

واستطاعت فوندروسوفا /22 عاما/ كسر إرسال أوساكا أربع مرات خلال المجموعة الأولى التي شهدت 14 خطأ غير مبرر للنجمة اليابانية.

وقدمت أوساكا /23 عاما/ بداية قوية في المجموعة الثانية لكنها لم تنجح في الفوز بها لتنتزع فوندروسوفا، المصنفة 42 على العالم، بطاقة التأهل إلى الدور الرابع.

وشهدت الدورة الأولمبية الحالية أول مشاركة لأوساكا منذ انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) وكذلك انسحابها من المشاركة في ويمبلدون مرجعة السبب في ذلك إلى مشكلات ذهنية.

وكانت أوساكا تتطلع إلى تقديم دور بطولي في الدورة الأولمبية بعد أن خطفت الأضواء بشكل كبير عند توليها إشعال المرجل الأولمبي خلال حفل افتتاح الأولمبياد يوم الجمعة الماضي.

وكانت أوساكا قد أدت بشكل جيد في مباراتيها الأوليين، خاصة أمام فيكتوريا جولوبيتش أمس الاثنين، لكن فوندروسوفا، التي سبق لها الوصول إلى نهائي فرنسا المفتوحة، قدمت عرضا قويا لتنهي مشوار أوساكا في الأولمبياد.

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” إلى أن أوساكا، المتوجة بأربعة ألقاب في بطولات “جراند سلام” الأربع الكبرى، ربما تأثرت بالغياب عن الملاعب طوال ثمانية أسابيع، ولم تقدم أفضل ما لديها في تحركاتها على الملعب خلال مباراة اليوم.

وحققت أوساكا 25 انتصارا خلال آخر 26 مباراة لها على الملاعب الصلبة وقد توجت باللقب في أمريكا المفتوحة وأستراليا، ومع الخروج المبكر للنجمة الأسترالية أشليه بارتي بطلة ويمبلدون، بدت الفرصة متاحة أمامها لتحقيق الإنجاز الأبرز في مسيرتها.

لكن فوندروسوفا فجرت المفاجأة وأطاحت بالنجمة اليابانية لتحجز المقعد الأول في دور الثمانية، وستلتقي الفائزة في مباراة الدور الثالث بين الإسبانية باولا بادوسا والأرجنتينية ناديا بودوروسكا.

وتبددت اليوم أمال أوساكا في أن تصبح أول لاعبة تنس يابانية تتوج بذهبية أولمبية.