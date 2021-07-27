تراند الفن: البعثة المصرية بأولمبياد طوكيو تكرم الثنائي هداية ملاك وسيف عيسي بعد حصدهما “البرونزية”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 09:14 صباحاً - أدمن ‏57 دقيقة مضت أخبار مصر 16 زيارة

طوكيو-(أ ش أ): كرمت البعثة المصرية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 اليوم الثلاثاء، برئاسة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الثنائي هداية ملاك وسيف عيسى، لاعبا منتخب التايكوندو في مقر إقامة البعثة بالقرية الأولمبية بطوكيو؛ بعد نجاحهما في تحقيق الميدالية البرونزية أمس في منافسات التايكوندو. وحرص مسئولو البعثة المصرية على تكريم الجهاز الفني أسامة السيد ومحمد مجدي والمدير الفني المكسيكي أوسكار للمنتخب. وجرى التكريم في حضور عمرو سليم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد التايكوندو وإيهاب جابر عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد. كما جرى منح اللاعبين والجهاز الفني مكافآت مالية استثنائية بعد تحقيق الميداليات.

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