شوف تقسيط جرير للمشتريات في عروض جرير اون لاين من مكتبات جرير السعودية jarir bookstore

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عمر شويل - جدة تقسيط جرير السعودية للمشتريات هو خدمة متاحة على عروض جرير اون لاين وفي كل فروع مكتبات جرير بالمملكة jarir bookstore ، وتعد تلك الخدمة من أكثر الميزات المقدمة للعملاء للتسهيل من شرائهم ما يريدون من أجهزة، بدفع السعر على دفعات محددة وفقًا لحاسبة جرير المتاحة على الموقع الإلكتروني.

تقسيط جرير للمشتريات في عروض جرير اون لاين من مكتبات جرير السعودية jarir bookstore

تقسيط جرير للمشتريات نقدم لكم كل ما يخص هذا النظام من معلومات وتفاصيل تتعلق بشروط اقساط جرير في المملكة، حيث يتم تحديدها وفقًا لما يقرّه موقع مكتبة جرير وما يقدمه من عروض الجوالات والأجهزة المنزلية.

ولعل أكثر ما يميز مكتبات جرير عن غيرها من متاجر السعودية هو أن بها كل ما يحتاجه الفرد والأسرة، حيث يوجد به كتب جرير ، والروايات، والأدوات المدرسية، والمستلزمات المكتبية والدراسية، ناهيك عن الأجهزة المنزلية للمكتب، والمطبخ، وغرف المعيشة، وغرف الأطفال، هذا بالإضافة إلى الأجهزة الذكية من جوالا، وشاشات، وأجهزة لابتوب، وتابلت.

جرير

مكتبات جرير الكترونيات تقدم لكم الكثير من الخدمات عند الشراء، كما تقدم مجموعة مميزة من الأجهزة الإلكترونية التي تضم أقوى وأحدث الجوالات، والشاشات، واللاب توب وملحقاتهم، هذا بالإضافة إلى مختلف الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمنزل، ولعل أكثر ما يقبل عليه المقيمين في المملكة من الجوالات هي جوالات جرير ايفون 12 iphone 12 و جرير سامسونج جالاكسي نوت 21 samsung galaxy note 21 ، ولذا تقدم جرير مكتبة الجوالات أقوى العروض عليهما من خلال فروعها.

تقسيط جرير

تقدم جرير تقسيط خاص بأجهزتها في المعارض بالتعاون مع كوارا ، والتي من خلالها يمكن للمشتري دفع المبلغ على دفعات مؤجلة، وتضم الخدمة عدة مزايا منها أن قيمة مبلغ التمويل قد تصل إلى 30 الف ريال سعودي، كما أن مدة تسديد الأقساط قد تصل حتى 36 شهر، وهذا بدون كفيل أيضا، كما أن نظام الدفع يكون متوافق مع الشريعة الإسلامية وما تقرّه من احكام، وأهم ما يميز هذا النظام هو الاستفادة منه دون تسديد دفعة أولى، مع الحصول على موافقة سريعة على الفور من متجر جرير.

مكتبات جرير

وتشتهر مكتبات جرير ببيع الكتب والأدوات المدرسية ومستلزمات الدراسة، ولكنها أيضُا تضم عروض متعددة على الأجهزة الكهربائية بالإضافة إلى مستلزمات المنزل من أجهزة وإلكترونيات، مع أكثر الجوالات تطورًا من كل شركات التكنولوجيا العالمية، ولهذا كُثر هم من يفضلون الشراء من موقع جرير لكونه موقع شامل يوفر لهم كل احتياجاتهم، وتسهيلًا عليهم وفر الموقع خدمة التقسيط.

ويتطلب للاستفادة من نظام جرير اقساط المستندات التالية:

مستندات تعريف بقيمة الراتب. تقديم الهوية الوطنية أو مستند ساري لهوية المقيم. تقرير يوضح حالة التأمينات الاجتماعية. تقرير بكشف حساب عن آخر 3 أشهر من الراتب.

ويتم حساب قيمة مبلغ القسط من خلال ميزة حاسبة الاقساط المتاحة على موقع مكتبة جرير والتي تسهل على العميل حساب قيمة الدفعات، وفقا لنظام معين موضح في الجدول السابق، والذي ينص على الحالة الوظيفية والراتب وبيانات العمر ومدة الخدمة.

جرير تقسيط

وللتقديم على خدمة الشراء بالتقسيط في جرير يتم تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بجرير، مع إرفاق الطلب بصور المستندات المطلوبة، ثم يتم إنتظار فحص الطلب وتلقي الرد بالموافقة عليه من الجهة المسؤولة، ثم يتم التوجه لأقرب فرع لجرير لإتمام التعاقد والموافقة من الطرفين على الشروط والبنود ومبلغ الدفعات الشهرية، وبعدها يمكن للعميل الحصول على الجهاز المراد شراؤه وتسديد أقساطه وفقًا للعقد.

jariri bookstore

تكون أحقية رفض طلب التقسيط أو قبوله للممول الرئيسي (كوارا للتمويل)، ويجب أن يكون مبلغ الفاتورة على الأقل 3000 ريال سعودي، كما يجب أن لايزيد المبلغ عن 30000 ريال سعودي، على أن يتم تقسيط المبلغ المستحق على مدة 6 أشهر أو مدة أقصاها 36 شهرًا، ويستفاد مزود الخدمة بقيمة من الربح تقدر بـ 1.85%.

ويمكن استرجاع المبلغ المدفوع فقط في حالة إذا ما كان سبب الإستراجاع متوافقًا مع شرط التبديل والإسترجاع التي ينص عليها موقع جرير الإلكتروني ، كما يمكن لمقدم الطلب أن يحصل على موافقة مبدئية من موقع جرير الرسمي لحين فحص المستندات المقدمة قبل إصدار الموافقة على الطلب رسميًا، أيضًا يتاح لمقدم الطلب الدفع بطريقة واحدة، فلا يمكن له الدفع بإدماج طريقتين مختلفين.

وهكذا عرضنا لكم خدمة جرير للاقساط بكل تفاصيلها ضمن عروض مكتبة جرير المقدمة من خلال موقع جرير الالكتروني على الانترنت، والتي تتيح لك تقسيط سعر شراء الأجهزة من جرير جوالات ، أو شاشات، أو إلكترونيات على 12 شهر أو أكثر وفقًا للشروط والأحكام.