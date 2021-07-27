فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 08:14 صباحاً - القاهرة- مراسل مصراوي: ودع الثنائي المصري أسامة السعيد والزهراء شعبان منافسات الرماية (زوجي مختلط) بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو. وانطلقت أولمبياد “طوكيو 2020” في الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري، وتستمر حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل. وشارك الثنائي السعيد والزهراء في منافسات 10 متر بندقية في الرماية، وسجلا 205 نقطة في الجولة الأولى، 206 نقطة في الجولة الثانية ومثلهم في الجولة الثالثة، ليصبح الإجمالي 617 نقطة احتلا بها المركز الـ28. ويتأهل إلى التصفية الثانية أصحاب المراكز الثماني الأولى، وبالتالي ودع الثنائي المصري المنافسة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السعيد والزهراء يودعان منافسات الرماية بأولمبياد طوكيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.