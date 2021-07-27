تراند الفن: حدث ليلًا| خبير يكشف طريقة للتفاوض الجدي بشأن سد النهضة وأبرز ردود الفعل على تطورات الأحداث في تونس

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 08:14 صباحاً - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

-7 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 358 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 227970 حتى اليوم.

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-نائب رئيس جنوب السودان: ندعو المصريين لضخ استثماراتهم.. ونرحب بالتعاون في البترول والتعدين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، مؤتمرًا صحفيًا، عقب انتهاء مباحثات الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين، بحضور وفد وزاري رفيع المستوى من الجانبين.

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-توقيع اتفاقية بين مركز ريادة أعمال الجامعة الأمريكية والمؤسسة المالية الدوليةالجامعة الأمريكية

وقع مركز ريادة الأعمال والابتكار بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اتفاقية مع المؤسسة المالية الدولية لدعم ريادة الأعمال، حيث تقدم مؤسسة التمويل الدولية الدعم للمركز في الـ18 شهرًا القادمة، لاعتماد وتخصيص برنامج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الخاص بتوجيه المشروعات الريادية MIT VMS وتكييفه وفقا للسياق المحلي في السوق المصري.

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-النواب” يناقش طلبات إحاطة بشأن تخفيض أسعار البنزين 50% لذوي الإعاقة

ناقشت لجنتي “الطاقة” و”التضامن الاجتماعي” بمجلس النواب طلبي الإحاطة المقدمين من النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن تخفيض أسعار البنزين بنسبة 50% لذوي الإعاقة، وعدم تأهيل المصالح الحكومية لاستقبالهم.

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-السيسي يوجّه بالتوسع في مخطط إنشاء المجمعات الصناعية في المناطق الجديدة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

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-السيسي يوجّه بتطوير المدارس الصناعية ورفع قدرات العاملين فيها

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

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-قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة.. الشروط وأماكن سحب الملفات

صدَّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الإثنين، على قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة (ذكور- إناث) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمي علوم) أو الأزهرية (علمي) خريجي العام الدراسي (2019/ 2020) , (2020/2021)، بالمعهد الصحي ق.م ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحي ق.م إناث، بأحمد جلال، والمعهد الصحي ق.م بالجلاء.

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-الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

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-“النواب” يحيل 60 مقترحًا برلمانيًّا إلى الحكومة.. تعرف عليها

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، على إحالة 60 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة.

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-التعليم تكشف حقيقة تداول امتحان الإنجليزي لطلاب الثانوية العامة “علمي”

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة تسريب امتحان الإنجليزي لطلاب الثانوية العامة “علمي”.

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-يخص الإجازات.. قرار من “التأمين الصحي” بشأن موظفي التعاقد اليومي والساعات

أصدر الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، قرارا بشأن مراعاة البعد الاجتماعي للمتعاقدين بنظام اليومية أو بنظام الساعات تحت السد.

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-عصا وجزرة.. خبير يكشف الطريقة الوحيدة لإجبار إثيوبيا على التفاوض الجدي بشأن سد النهضة

كشف الدكتور أحمد المفتي، خببر التفاوص الدولي، طريقة فعالة لإجبار إثيوبيا على الدخول في مفاوضات جدية بشأت سد النهضة مع مصر والسودان.

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-الأعلى للجامعات يعلن ضوابط قبول طلاب الشهادات المعادلة بتنسيق 2021

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، القواعد والضوابط المنظمة للطلاب المسافرين إلى الدول الأجنبية للدراسة في بعض الكليات وخاصة الكليات العملية، الراغبون في معادلة هذه الشهادات بنظيرتها في جمهورية مصر العربية وفقاً للضوابط الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات.

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-إنجازات لم تحققها اتحادات تأسست من 100 عام.. تفاصيل لقاء رئيس “شباب النواب” وفدَ “الميني

استقبل الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول “كرة القدم المصغرة”؛ لبحث دعم الاتحاد فى بطولة كأس العالم المقبلة لكرة الميني فوتبول.

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-إنجاز كبير.. “رياضة النواب” تهنئ هداية ملاك وسيف عيسى لتحقيقهما برونزيتَي التايكوندو

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اللاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسى، بالفوز في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، وتحقيق أول ميدالتَين برونزيتَين لمصر في الأوليمبياد المقامة في الفترة من ٢٣ يوليو حتى ٨ أغسطس المقبل.

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-الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

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-مجلس النواب يحيل 3 قرارات جمهورية للجنة التشريعية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، 3 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية.

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-النواب” يحيل 60 مقترحًا برلمانيًّا إلى الحكومة.. تعرف عليها

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، على إحالة 60 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة.

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-أبرز ردود الفعل الدولية على تطورات الأحداث في تونس

تتالت المواقف الدولية التي علقت على تطور الأحداث في تونس بعد قرار الرئيس قيس سعيد تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة مع عدد من الوزراء. فقد أملت باريس “بعودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي”، فيما أبدت واشنطن قلقها جراء تطور الأحداث. أما الأمم المتحدة حثت جميع الأطراف “على ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان بقاء الوضع هادئا”.

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-بلينكن يحث الرئيس التونسي على مواصلة الحوار مع كل الأطراف السياسية

أجرى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، مساء الاثنين اتصالاً هاتفيًا بالرئيس التونسي قيس سعيد، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

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-الحلبوسي: اتفاق انهاء المهمة القتالية الأمريكية نجاح للحكومة العراقية

وصف رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الثلاثاء الاتفاق العراقي الأمريكي لإنهاء المهمة القتالية الأمريكية في العراق بأنه “نجاح للحكومة العراقية”.

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-إيطاليا تؤكد دعمها للاستقرار السياسي والاقتصادي في تونس

أكدت الحكومة الإيطالية على لسان وزارة الخارجية أنها “تتابع تطور الوضع في تونس باهتمام كبير”، ملفتة إلى أن “نطاق وطبيعة القرارات التي اتخذت في الساعات القليلة الماضية يتعين تقييمها بعناية”، في إشارة إلى إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزراء آخرين في حكومته، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية “آكي”.

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-تقرير أممي يحذر من تصاعد العنف غير المبرر في أفغانستان ويدعو لإجراءات لاجتثاثه

حذرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) من تصاعد العنف غير المبرر في أفغانستان، والذي أوقع أعداداً كبيرة من الضحايا المدنيين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2021، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاجتثاث العنف.

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-الصدر يرحب باتفاق بغداد وواشنطن على سحب القوات الأمريكية من العراق

رحب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مساء الاثنين بالاتفاق العراقي الأمريكي لانسحاب القوات القتالية الأمريكية من البلاد بحلول 31 ديسمبر المقبل.

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-العراق يعلن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بنهاية ٢٠٢١

أفاد بيان عراقي مساء الاثنين أن العراق والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا في ختام جلسة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين البلدين على أن العلاقة الأمنية ستنتقل بالكامل إلى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري، ولن يكون هناك أي وجود لقوات قتالية أمريكية في العراق بحلول 31 ديسمبر 2021.

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-رئيس الحكومة العراقي يؤكد أن الشراكة مع الولايات المتحدة استراتيجية

اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، أن الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية، وذلك خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الابيض.

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-بعد قرارات قيس سعيد.. كيف تفاعل العالم مع تطورات الأحداث في تونس؟

تسببت قرارات الرئيس التونسي، قيس سعيد، الاستثنائية في ردود فعل دولية عربية ودولية واسعة، دعت جميعها إلى تغليب المصلحة، والخروج من الوضع الراهن للحفاظ على استقرار البلاد.

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-المشيشي يعلن استعداده تسليم المسؤولية لأي شخصية يكلفها الرئيس التونسي

أعلن رئيس الحكومة التونسية الذي أعفاه الرئيس من منصبه، هشام المشيشي، عدم تمسكه بمنصبه واستعداده لتسليم مهام منصبه والمسؤولية لأي شخصية يكلفها الرئيس قيس سعيد، لافتًا إلى أنه يقبل قرار الرئيس بإعفائه من منصبه، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

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