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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 08:14 صباحاً - أدمن 26 دقيقة مضت أخبار مصر 12 زيارة
القاهرة-(أ ش أ):
عُقد بمقر وزارة الطيران المدني أول اجتماع للجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وتضم كلا من وزارة الطيران المدني ووزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان والجهات المعنية؛ لوضع آلية لتنفيذ خطة التفتيش الأمني والبيئي بالمطارات والفنادق المصرية مع تقييم الوضع الحالي، برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة وعلاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة وممثلي الجهات المعنية.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات الاحترازية والصحية والأمنية والبيئية الموصى بها وتقييم الفترة السابقة ووضع آليه لتنفيذ خطة التفتيش الأمني والبيئي والتأكد بشكل دائم ومستمر من جاهزية المطارات والفنادق والمنتجعات المصرية والالتزام بجميع المعايير والتوصيات الدولية في هذا الشأن، خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد تزايد كبير في أعداد السائحين الوافدين إلى المناطق السياحية المصرية.
وجرى في نهاية الاجتماع، وضع خطة واضحة للتفتيش الأمني والبيئي والتأكيد على الاستمرار في التطبيق الحازم للإجراءات الوقائية والاحترازية والحماية البيئية على المطارات وجميع الفنادق لحماية السائحين والعاملين بالقطاعات المختلفة والتشديد على تطعيم العاملين ضد فيروس كورونا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اجتماع تنسيقي بين 3 وزارت لوضع آلية لتنفيذ أعمال لجنة التفتيش الأمني والبيئي بالمطارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.