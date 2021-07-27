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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 08:14 صباحاً - أدمن 45 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 13 زيارة
مصراوي- د ب أ:
أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو اليوم الثلاثاء تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد.
وبذلك وصل عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد إلى 155 حالة، اعتبارا من أول تموز/يوليو الجاري.
وتضمنت حالات الإصابة الجديدة رياضيين اثنين، أحدهما لاعب تنس هولندي، حسب ما أوضحته اللجنة المنظمة.
وكان الثنائي الهولندي جان جوليان روجر وويسلي كولهوف قد انسحبا من منافسات التنس لزوجي الرجال بالأولمبياد أمس الاثنين، بعدما اصبح روجر سادس لاعب ببعثة هولندا يصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في أولمبياد طوكيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.