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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:14 صباحاً - كتب- عمر قورة:
خسرت خلود منسي لاعبة المنتخب المصري للشراع في منافسات قوارب الليزر بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو حتى 8 أغسطس.
وحققت خلود منسي المركز الـ43 قبل الأخير في سباق 6/3 للسيدات في زمن 50:27 ثانية، بفارق 5:16 دقيقة عن السويدية جوسيفين أولسون صاحبة المركز الأول.
وكانت خلود منسي ودعت منافسات الشراع بعدما حققت المركز 36 في سباق 1/6 ليزر.
من جانبها، اختتم علي بدوي منافسات قوارب الليزر بسباق 6/3 للرجال في المركز الـ34 قبل الأخير.
وحقق بدوي المركز الـ34 في زمن 51:44 ثانية، بفارق 5:02 دقيقة عن الروسي بافلوس كونتيديس صاحب المركز الأول.
وكان علي بدوي حقق المركز الـ32 من أصل 35 لاعبا بزمن 3:20 دقيقة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: خلود منسي وعلي بدوي ينهيان منافسات الشراع بالمركز قبل الأخير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.