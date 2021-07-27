تراند الفن: محدث.. محمد عبدالعال يودع منافسات الجودو من دور الـ32

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:14 صباحاً - أدمن ‏57 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 15 زيارة

كتب- عمر قورة: خسر محمد عبدالعال أمام الإيطالي كريستيان بارلاتي في دور الـ32 من وزن 81 كجم في رياضة الجودو بدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو”. وكان عبدالعال فاز على المجري أنجفاري أتيالا في دور الـ64 للمسابقة قبل دقائق من المباراة. وهزم عبدالعال بطل المجر بالإنذارات ليتأهل إلى دور الـ32 من منافسات الجودو. وتلقى منافس عبدالعال ثلاثة إنذارات بعد الوصول لنقطة الجولة الذهبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.