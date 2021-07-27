تراند الفن: الحكم على مجدي عبد الغني في دعويي ميراث.. اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 06:14 صباحاً - أدمن ‏56 دقيقة مضت حوادث وقضايا 10 زيارة

كتب- محمود الشوربجي: تصدر محكمة جنح الدقي، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعويين الجديدتين المقامتين ضد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه. وكان مجدي عبد الغني اتُهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وأقام عدد من أقاربه من مستحقى الميراث دعوى اختصوه فيها وآخرين بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم.

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