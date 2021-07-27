فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 06:14 صباحاً - شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية. كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الإثنين عن خروج 358 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 227970 حتى اليوم. -7 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين -غدًا.. وفد روسي يتفقد الإجراءات الوقائية في مطاري الغردقة وشرم الشيخ -غدا.. مصر للطيران تسير 67 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب -أعلنت الترتيبات.. أديرة تستعد لصوم العذراء بفتح أبوابها للزوار واشتراط الإجراءات الاحترازية -صور.. ندوة تثقيفية عن “فوائد لقاح كورونا” في الوادي الجديد -ليبيا.. فرض حظر تجول لمدة أسبوعين ببعض البلديات بسبب كورونا -الجراح العام للولايات المتحدة السابق: كورونا “يخرج عن نطاق السيطرة” مجددا -الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات ووفيات بكورونا منذ بداية الجائحة -أمريكا تتمسك بقيود السفر وسط تزايد انتشار المتحور “دلتا” -الجزائر: تعليق صلاة الجماعة في المساجد بعد تفشي كورونا -جونسون يحذر من ادعاءات تجاوز بريطانيا ذروة الموجة الثالثة من “كوفيد-19” -ليبيا: وزارة الصحة تعلن دخول البلاد حالة الطوارئ الصحية -لقاح كورونا: خمسة عوامل نفسية تجعل البعض يتردد في الحصول عليه -دلتا تصبح الطفرة السائدة من كورونا في كوريا الجنوبية -الصين تسجّل 76 إصابة بكوفيد في أعلى حصيلة يومية منذ يناير -الولايات المتحدة ترسل 1,5 مليون جرعة من لقاح “موديرنا” إلى طاجيكستان -194 مليوناً و123 ألفاً و828 حالة .. إجمالي إصابات كورونا حول العالم -الهند تُسجل 39 ألفا و361 إصابة جديدة و416 حالة وفاة بكورونا

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كورونا في 24 ساعة.. 7 وفيات في مصر وعالميا الإصابات تجاوزت 194 مليونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.