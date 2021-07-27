تراند الفن: إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية “فساد المليار دولار”.. اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 05:14 صباحاً - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم الثالث بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”فساد المليار دولار”.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة غيابيا، بمعاقبة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فساد المليار دولار” بالسجن المؤبد، مع رد المبالغ المستولى عليها.

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة “تراي أوشن للبترول” وتهريبها إلى الخارج.

وباشرت نيابة الأموال العامة، تحقيقاتها في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “فساد المليار دولار”، وثبت لنيابة الأموال العامة قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة “ocs” ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار، واستولى عليها لنفسه، كما حول المتهم الثاني عدة مبالغ لحساب شركة “mh” للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك “قطر الوطني بالقاهرة، والدوحة، وبنك عودة بالقاهرة، وبالدوحة” التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارًا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها، بإجمالي مبلغ 4.272.500 مليون دولارًا، فضلًا عن تحويله عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولارًا، واستولى على تلك المبالغ لنفسه، وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي.

وقال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة “تراي أوشن” للطاقة للشئون المالية والإدارية – شاهد بالقضية-، أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها، وشهد في التحقيقات أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من 9/2012 حتى 2/2012، قام كل من “محمد. م. ا” نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق و”م. ف. ح” المدير المالي للشركة السابق بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني – فرع الدوحة، وبنك المشرق فرع دبي، والبنك العربي الإفريقي فرع دبي، وبنك مصر فرع دبي إلى ثلاث جهات دون وجه حق، ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم.