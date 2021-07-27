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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 05:14 صباحاً - كتب- عمر قورة:
فرَّطت المصرية دينا مشرف في بلوغ الدور ثمن النهائي لمنافسات تنس الطاولة في بطولة دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو” بعدما ودعت الدور الثالث.
وخسرت دينا مشرف أمام الهولندية إرلاند بريت بنتيجة (3-4) في عدد الأشواط.
وكانت صاحبة الـ27 عاما قريبة من أن تصبح أول متنافسة مصرية تتأهل إلى دور الـ16 في منافسات تنس الطاولة عبر تاريخ الأولمبياد بعد تقدمها 3-0 في الأشواط، لكن الهولندية قلبت الأمور لصالحها في النهاية.
وحسمت دينا مشرف الأشواط الثلاثة الأولى لصالحها بنتائج 11-9، 11-3، 11-7، ثم خسرت الأشواط الرابع والخامس والسادس والسابع بنتائج 6-11 و5-11 و8-11 و11-7.
يُذكر أن مشرف تأهلت إلى الدور الثالث بعد فوزها على البولندية ناتاليا باتريكا بنتيجة (4-2)، في الوقت الذي خسر فيه أحمد الصالح أمام اليوناني بانايوتيس جيونيس ليودع المنافسات من الدور الثاني.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: دينا مشرف تودع منافسات تنس الطاولة بسيناريو مثير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.