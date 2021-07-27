تراند الفن: سامي عبدالراضي ورضوى عبداللطيف يودعان منافسات الرماية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 04:10 صباحاً - أدمن ‏44 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 12 زيارة

كتب- عمر قورة: ودع الثنائي المصري سامي عبدالراضي ورضوى عبداللطيف منافسات الرماية “10 متر” مسدس هواء في تصفيات زوجي المختلط بأولمبياد طوكيو. واحتل الثنائي المركز الـ18 من أصل 20 فريقا في منافسات زوجي المختلط. وسجل الثنائي 563 من 600 ضربة، بواقع 282 ضربة لرضوى عبداللطيف و281 ضربة لسامي عبدالراضي. يُذكر أن أول ثمانية فرق يتأهلن إلى التصفية الثانية من المنافسة.

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