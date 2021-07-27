فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 04:10 صباحاً - القاهرة – (مصراوي): وسط أجواء من البهجة والسعادة احتفل حمدي فتحي، لاعب المنتخب الوطني الأول والنادي الأهلي بحفل زفافه مساء أمس الإثنين بأحد فنادق القاهرة بالتجمع الخامس. وشارك اللاعب احتفاله بالزفاف العديد من نجوم فريق الأهلي بالرقص خلال حفل الزفاف، وبين حضور الحفل بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، وكهربا وقفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة والكثير من اللاعبين ومجلس إدارة النادي الأهلي. وشارك بالرقص لاعبو الأهلي رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، مصطفى شوبير، محمد محمود، كهربا، قفشة، محمد شريف، على أنغام أغنية “هنعمل لغبطيطا”، خلال فرح حمدي فتحي المقام حالياً في أحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “هنعمل لغبطيطا”.. قفشة وكهربا ونجوم الأهلي يرقصون في حفل زفاف حمدي فتحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.