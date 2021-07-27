فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 03:10 صباحاً - كتبت – آمال سامي: يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها أمس الإثنين. تابعوا أبرز الموضوعات في الروابط التالية: كيف تحدث القرآن الكريم عن “المسئولية”؟.. أحمد ممدوح يوضح الإفتاء توضح حكم زواج المسيار: حلال في هذه الحالة أولادي مقصرون في الصلاة ماذا أفعل معهم؟.. وأمين الفتوى ينصح الأزهر للفتوى ينصح: 5 طاعات ينبغي على المسلم إتيانها في الأشهر الحرم “يارب يجعل يومي قبل يومك”.. هل هو دعاء مشروع؟.. تعرف على رد رمضان عبدالرازق في ذكرى ميلاده.. هذا ما قاله “برنارد شو” عن الإسلام ورسوله في ذكرى وفاته.. قصة قتل الصحابي الضحاك بن قيس الفهري وندم “مروان بن الحكم” لقتاله هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟.. تعرف على رد الإفتاء هل نهى الرسول ﷺ عن الملاكمة؟.. علي جمعة يجيب

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: النشرة الدينية: حكم زواج المسيار وتناول لحم الجمل.. وما قاله برنارد شو عن الإسلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.