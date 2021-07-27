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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 03:10 صباحاً - أدمن 17 دقيقة مضت الدين والحياة 9 زيارة
كتب- محمد قادوس:
قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، ان النبي- صلى الله عليه وسلم- علمنا عند خروجنا من المنزل ان نقول “بسم الله توكلت علي الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل على”.
وأضاف خالد، عبر فيديو نشره عبر قناته الرسمية يوتيوب، ان الانسان الذي يقول هذا الدعاء عند خروجه من المنزل تقول له الملائكة “هديت وكفيت ووقيت” ويتنحى عنه الشيطان.
وأوضح خالد أن السر ليس في الكلمات، ولكن السر في أثر الكلمات على تفاعل الإنسان مع الحياة، مشيرا إلى أن الاستفادة من الأذكار كطاقة تحفيز في الحياة، من خلال المحافظة على الأذكار والدعاء كل يوم، وفهم الأذكار والحكمة منها، واستشعار معاني الذكر بالقلب والعقل، بهدف إقناع العقل الباطن بتنفيذ هذا الذكر، واختيار ذكر واحد كل أسبوع، يركز عليه ليصلح به شيئًا سلبيًا في حياته.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو| عمرو خالد يوضح سر دعاء الخروج من البيت.. أوصى به النبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.