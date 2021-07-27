تراند الفن: بالفيديو| عمرو خالد يوضح سر دعاء الخروج من البيت.. أوصى به النبي

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، ان النبي- صلى الله عليه وسلم- علمنا عند خروجنا من المنزل ان نقول “بسم الله توكلت علي الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل على”.

وأضاف خالد، عبر فيديو نشره عبر قناته الرسمية يوتيوب، ان الانسان الذي يقول هذا الدعاء عند خروجه من المنزل تقول له الملائكة “هديت وكفيت ووقيت” ويتنحى عنه الشيطان.

وأوضح خالد أن السر ليس في الكلمات، ولكن السر في أثر الكلمات على تفاعل الإنسان مع الحياة، مشيرا إلى أن الاستفادة من الأذكار كطاقة تحفيز في الحياة، من خلال المحافظة على الأذكار والدعاء كل يوم، وفهم الأذكار والحكمة منها، واستشعار معاني الذكر بالقلب والعقل، بهدف إقناع العقل الباطن بتنفيذ هذا الذكر، واختيار ذكر واحد كل أسبوع، يركز عليه ليصلح به شيئًا سلبيًا في حياته.