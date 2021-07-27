فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 03:10 صباحاً - إعداد- عبدالفتاح العجمي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: منى عبدالغني نشرت الفنانة والإعلامية منى عبدالغني، صورة عبر “إنستجرام”، من كواليس برنامجها “الستات مايعرفوش يكدبوا” عبر شاشة cbc. إنجي علاء ونشرت السيناريست إنجي علاء، صورة عبر “إنستجرام”، وعلّقت: “سأنتظر فتوقيت الله مثالي في كل شيء”. نور إيهاب ونشرت الفنانة الشابة نور إيهاب، صورة مع شقيقها عبر “إنستجرام”، واكتفت بذلك دون تعليق. أسما شريف منير نشرت أسما شريف منير صورة في الصباح عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، ولاقت إعجاب جمهورها. هند رضا ونشرت المذيعة والفنانة هند رضا، صورة لها عبر “إنستجرام”، على شاطئ البحر. أحمد التهامي ونشر الفنان أحمد التهامي، صورة له عبر “إنستجرام”، ظهر خلالها أمام حمام السباحة. سامية الطرابلسي ونشرت الفنانة سامية الطرابلسي، صورة لها داخل حمام السباحة، وذلك عبر حسابها على “إنستجرام”. هبة الأباصيري ونشرت الإعلامية والفنانة هبة الأباصيري، صورة لها عبر “إنستجرام”، ظهرت خلالها على الشاطئ. كريم عفيفي ونشر الفنان كريم عفيفي، صورة له من كواليس مسلسل “ولد الغلابة” وذلك عبر حسابه بموقع “إنستجرام”. محمد علي رزق ونشر الفنان محمد علي رزق، صورة له مع الموسيقار هاني شنودة عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، وأعرب عن سعادته باللقاء.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نور إيهاب مع شقيقها وهبة الأباصيري على الشاطئ.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.