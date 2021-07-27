تراند الفن: اليوم.. الحكم في قضيتين جديدتين من مرتضى منصور ضد سما المصري

كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضيتين جديدتين من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، يتهم فيهما سما المصري بسبه وقذفه.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري، بحسب محاميها أشرف ناجي.

وسبق أن رفضت المحكمة الاقتصادية استشكال سما المصري على الحكم الصادر بحبسها عام وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بخدش الحياء العام والفسق والفجور.