تراند الفن: اليوم.. نظر دعوى اتهام رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه الرمضاني

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 02:10 صباحاً - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، دعوى الكاتبة هيام سليم التي تتهم فيها رامز جلال وشبكة “إم بي سي” بسرقة حق الملكية الفكرية لبرنامجه الرمضاني منها.

وقال المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت، دفاع المدعية إن التأجيل لإدخال كاتب البرنامج الحالي عبدالله غلوش وشركة الإنتاج ماس كوم في الدعوى.

وذكرت المدعية في دعواها أنها قدمت فكرة برنامج للفنان رامز جلال وسجلتها في الشهر العقاري ثم تجاهلها مدير أعمال رامز لاحقا وفوجئت بتصوير البرنامج باسم كاتب آخر وهو عبدالله غلوش.

وتعد تلك الدعوى الثانية ضد رامز جلال، إذ سبق وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، برفض الكاتبة هيام سليم على حُكم براءة الفنان رامز جلال، ووليد الإبراهيم مالك قناة mbc من الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لموكلته بشأن فكرة برنامج “رامز الرمضاني”.