تراند الفن: الحلبوسي: اتفاق انهاء المهمة القتالية الأمريكية نجاح للحكومة العراقية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 02:10 صباحاً - أدمن ‏44 دقيقة مضت عرب وعالم 11 زيارة

بغداد – (د ب أ) وصف رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الثلاثاء الاتفاق العراقي الأمريكي لإنهاء المهمة القتالية الأمريكية في العراق بأنه “نجاح للحكومة العراقية”. وقال الحلبوسي في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “العراق يخطو واثقا نحو تحقيق كامل قدراته واليوم ينجح دبلوماسيا وسياسيا بإنجاز الاتفاق الاستراتيجي العراقي الأمريكي ضمن متطلبات المرحلة الجديدة ومقتضيات المصلحة الوطنية وتحقيق السيادة الناجزة”. وأضاف: “نبارك لرئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي وفريقه المفاوض وكل الجهود التي بذلت لتحقيق هذا النجاح”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.