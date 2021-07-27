فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 02:10 صباحاً - كتب- عبدالفتاح العجمي: حرصت الفنانة مايا دياب على تقديم التهنئة لمواطنتها المطربة نوال الزغبي، بعد طرح أحدث أغانيها “ارقص” على موقع “يوتيوب”. وكتبت مايا، عبر حسابها بموقع “تويتر”: “الناس مشغولة بالأمور الحياتية الصعبة وأنا منن بس تأخذ بريك قلت خليني أرقص على غنية نوال الجديدة.. مبروك النجمة الذهبية الغنية الحلوة”. ومن جانبها؛ علّقت نوال: “كلو بميل وبس مايا ترقص بميل.. بحبك”. أغنية “أرقص” من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد، ومن توزيع روبير الأسعد. وتقول كلمات أغنية “أرقص” لنوال الزغبي: “قلبي بيرقص على دقاته.. حبك غير كل حياته.. كملت الحتة الناقصة.. هات إيدك حلي الرقصة.. ارقص ارقص ارقص.. ارقص على قلبي ودقو واللي يغيروا منا يطقو.. نسهر نتجنن على كيفنا.. ولا ناس ولا دنيا تكتفنا.. واللي بعينه بيحسدنا.. يتشطر ويقلدنا”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مايا دياب تهنئ نوال الزغبي على أغنية “أرقص”.. وهكذا علّقت الأخيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.