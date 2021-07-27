تراند الفن: “شرفتونا وكلنا فخورين بيكم”.. محمد هنيدي يهنئ هداية ملاك وسيف عيسى

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 02:10 صباحاً - أدمن ‏27 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 11 زيارة

كتب- عبد الفتاح العجمي هنأ الفنان محمد هنيدي، بطلي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى، بعد حصول كل منهما على الميدالية البرونزية خلال دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”. ونشر هنيدي، صورتين للثنائي عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، وعلّق: “مبروك لأبطالنا هداية ملاك وسيف عيسى.. الواحد جسمه بيقشعر لما يلاقي علم مصر مرفوع قدام العالم.. شرفتونا وكلنا فخورين بيكم وكل الشباب اللي محالفهمش الحظ.. هاردلك وإن شاء الله نشوفكم في الدورات الجاية.. كل مصر فخورة بيكم وكلنا متأكدين أنكوا بتعملوا مجهود أضعاف أضعاف اللي متصورينه عشان مصر.. مبروك لينا جميعا”. وتوجت هداية ملاك بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو للسيدات يوم الاثنين، في وزن تحت 67 كجم. كما تمكن سيف عيسى بطل مصر في التايكوندو، من الحصول على الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو وزن 80 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.