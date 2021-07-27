تراند الفن: رسمياً.. الرئيس اللبناني يكلف «ميقاتي» بتشكيل الحكومة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:10 صباحاً - كلف الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مساء اليوم الاثنين، نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة رسميا، وذلك بعد مع مشاورات مع مختلف الكتل النيابية، حسبما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها: “إن ميقاتي، وهو رجل أعمال شغل منصب رئيس وزراء لبنان مرتين في 2005 و 2011، تم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة بعد حصوله على 72 صوتا في الاستشارات النيابية الملزمة”.

وتحدث ميقاتي للصحافيين من قصر الرئاسة في بيروت بعد دقائق من تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة، مساء اليوم، وقال، إنه يتمنى الحصول على ثقة الشعب، مؤكداً أنه “لا يملك عصا سحرية”.

وأضاف “تكليفي بتشكيل الحكومة مهمة صعبة ولكنها ستنجح إذا تضافرت جهودنا”، وتابع: “مهمتنا الأولى تنفيذ المبادرة الفرنسية التي تصب في مصلحة البلاد”.

وأضاف “اتفقت مع الرئيس ميشال عون على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة”، متابعاً: “لدي الضمانات الخارجية المطلوبة للخروج من الأزمة”.

وستتمثل مهمة رئيس الوزراء الجديد في تشكيل حكومة للتعامل مع أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.