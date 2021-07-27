تراند الفن: “عاصفة طوكيو” تؤجل أول منافسات الثلاثاء في الأولمبياد

كتب- عمر قورة:

تأجلت أول منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو” لمدة 15 دقيقة بسبب العاصفة التي ضربت اليابان خلال الساعات الأخيرة.

ونظرًا لظروف الطقس، تم تأخير نهائي سباق الترياثلون للسيدات ليبدأ في تمام الساعة 6.45 صباحًا بتوقيت طوكيو بدلا من 6.30.

وأحاطت بعض المخاوف بعدد من منافسات أولمبياد طوكيو 2020 بسبب عاصفة رعدية قوية بدأت بالفعل في اليابان، وتصل سرعة الرياح بها إلى 120 كم/ساعة.

العاصفة جاءت لتسجل ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الأولمبياد، لتصبح عدة منافسات -خاصة التي تقام في الأماكن المفتوحة- مهددة بعدم إقامتها في موعدها.