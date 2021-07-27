فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:10 صباحاً - بغداد – (د ب ا) أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الإثنين، مقتل جندي في منطقة عمليات “المخلب” شمالي العراق، التي تستهدف تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) الإرهابي. وأضافت الوزارة في بيان، أن الجندي التركي قتل جراء نيران أطلقها أعضاء من تنظيم “بي كيه كيه ” الإرهابي، في منطقة هاكروك شمالي العراق، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء. وفي 23 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عمليتي مخلب “البرق” و”الصاعقة” بشكل متزامن ضد إرهابيي “بي كيه كيه ” في مناطق “متينا” و”أفشين-باسيان”، شمالي العراق، بحسب وكالة الأناضول.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مقتل جندي تركي في شمالي العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.