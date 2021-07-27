تراند الفن: «الزعاق» يتوقع: لم يتبق من أيام الحر سوى «مرخيات القلايد»

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:10 صباحاً - توقع د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أنه لم يتبق سوى موجة واحدة فقط تسمى “مرخيات القلايد”.

وقال الزعاق، عبر حسابه في “تويتر”: إن الموجات الحارة تعود في المقام الرئيسي إلى منخفض الهند، والذي يقع مصبه بين العراق والسعودية والكويت، مشيرًا إلى أنه لم يتبق سوى موجة واحدة فقط تسمى “مرخيات القلايد”.

وقال خالد الزعاق إن العرب كانوا يسمون موجات الحر الشديدة بـ”الوغرات”، وهي تبدأ في موسم “ثريا” بشهر يونيو، وتصل شدتها في موسمي “المرزم” و”الكليبين” في يوليو وأغسطس، ويكون آخرها بموسم “الصفري” في سبتمبر.

وأشار إلى أن هناك 5 موجات حارة يمر بها الصيف، الأولى في موسم “ثريا” وتسمى “طباخ العنب”، والثانية في موسم “الجوزاء” وتسمى “طباخ التين”، والثالثة بموسم “المرزم” وتُعرف بـ”صباغ اللون”، في حين تكون الرابعة بموسم “الكليبين” وتُعرف بـ”طباخ التمر”، أما موجة الحر الأخيرة تكون في موسم “سهيل”.

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