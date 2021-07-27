نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية في بندة Hyper Panda ضمن عروض بنده اون لاين وفي الفروع Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد هايبر بنده Panda market من أكبر الماركتات الموجودة في الوطن العربي، وخاصة في المملكة العربية السعودية، وفي قطر، والبحرين، وفي الامارات، وكذلك في الكويت، وخارج الخليج العربي في مصر، وغيرها من الدول العربية، بأفضل الأسعار، وأعلى الماركات، والجودات المحلية، والعالمية، وتعد عروض بنده الأسبوعية هي أهم عروض موجودة على الساحة، لذا يتهافت على زيارة فروع الماركت دون غيره آلاف المواطنين بشكل يومي، وسوف نقدم لحضراتكم أحدث تخفيضات هايبر بندة لهذا الأسبوع.

عروض بنده الأسبوعية Hyper Panda

يوفر هايبر بنده Panda العديد من الخصومات على أسعار السلع التالية: خصم خاص على سعر المياه المعدنية من نستليه Nestle بأحجامها المختلفة، كما يتوفر خصم آخر على سعر على سعر شاي ناي بالكركاديه، وكذلك خصم على سعر القهوة المثلجة من ستاربكس، وعلى شراب صن توب Sun top، كما يتوفر خصم آخر على سعر شراب الشعير من هيلزبيرج المميز المذاق.

عروض هايبر بنده المميزة Panda

ويوفر الماركت أيضاً خصم مميز على سعر المياه المعدنية من نوفا، وكذلك من ماركة تانيا، ويوجد أيضاً خصم مميز على سعر المياه المعدنيو من دالا Dala، كما يتوفر خصم مميز على مياه بيرين حثقثثى، وكذلك يتوفر تخفيض مميز على سعر الشراب المجفف بنكهتيه البرتقال، واليوسفي من تانك Tank، وأيضاً تخفيض مميز على سعر عصير المراعي Al marai، وعلى مشروب أوريجينال، كما يوجد أيضاً وبسعر جيد العصير الطازج من ماركة ندى بنكهاته المختلفة، وطعمه المميز Nada.

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كذلك يتوفر لدى هايبر بنده خصومات عديدة على سعر المشروبات الصيفية المنعشة، من بينها: خصومات على مشروب الكوكاكولا Coca cola بأحجامها المختلفة، وكذلك خصم على مشروب الـ 7UP، وعلى مشروب السبرايت Sprit، وعلى الفانتا بنكهاتها المختلفة، وعلى سعر الميريندا Mirenda، والبيبسي حمضيات، كما يتوفر خصم آخر على سعر مشروب الطاقة من ماونتن ديو Mountain dew، كما يتوفر خصم مميز على سعر سبرايت القوارير، وعلى أسعار فانتا الفراولة الجديد، وغيرها من الخصومات المميزة.