نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الثلاثاء 17 ذو الحجة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كانت أسواق بنده قد قدمت عروض قوية لعيد الأضحى انطلقت منذ يوم الرابع من ذو الحجة والتي تستمر حتي يوم الثلاثاء السابع عشر من ذو الحجة 1442 ليكون يوم الثلاثاء هو آخر عروض بنده التي قدمتها لعيد الأضحى ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم العروض المتوفرة بأسواق بنده الثلاثاء 27 يوليو 2021.

عروض بنده للحوم والمجمدات

متوفر بالعروض كتف عجل بدون عظم بسعر 42.95 ريال سعودي للكيلو وقطع عجل بالعظم سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي.

يوجد فخد خروف أسترالي بالعظم وموزة غنم أسترالي بالعظم ومتوفرة بخصومات كبيرة.

39.95 ريال سعودي هو سعر الكيلو من إسكالوب بقري برازيلي بينما جاء سعر الكيلو من البرجر البقري البرازيلي 26.95 ريال سعودي.

ومن منتجات دجاج اليوم الموجودة داخل العروض هي دجاج فاخر طازج 1000 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي كما يتوفر أيضاً شرائح مكعبات صدور الدجاج 400 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي، ودجاج متبل حراق ودجاج تندوري التنمية 600 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي للحبة الواحدة.

عروض بنده من الأجبان والزيتون

هناك الكثير من أنواع الأجبان المتوفرة بعروض بنده للعيد ومنها جبنه رومي هيلثي فود سعر الكيلو 32.95 ريال سعودي وجبنه شيدار حمراء بيضاء إيرلندي سعر الكيلو 44.95 ريال سعودي وجبنه قشفوان سولي بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو وجبنه فيتا غنم فالبريسو بسعر 46.95 ريال سعودي كما يوجد جبنه موزاريلا البقرات الثلاث وجبنه هايلاند دوبل كريم وتتوفر داخل العرض لبنه تركية داري وخليط زبدة غير مملحة إماراتي كما توجد مرتديلا الدجاج سادة وبالزيتون أمريكانا.

يتوفر زيتون أسود وأخضر كوبوليفا بسعر 11.95 ريال سعودي وزيتون كالاماتا بريميوم جامبو يوناني بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلو ويوجد مكعبات جبنه بالزيتون 500 جرام بسعر 13.95 ريال سعودي وطرشي مشكل مصري سعر الكيلو 6.95 ريال سعودي.

عروض أسواق بنده

يوجد بالعروض الكثير من المنتجات التي تقدمها بنده ومنها سلع غذائية ومخبوزات يومية وتوابل ومكسرات ومسليات ومشروبات غازية إلي جانب عروض على الجوالات والشاشات والعديد من أدوات المطبخ والمنظفات وعروض على أفضل أنواع حفاظات الأطفال ومنتجات العناية الشخصية وغيرها من المنتجات الأخري التي تقدمها أسواق بنده في المملكة العربية السعودية.