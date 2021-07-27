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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض جرير السعودية للأسبوع ومفاجأة التنزيل حتى ثلث السعر بخصم يصل الى 33% على الشاشات ال1دية والكمبيوتر اللوحي في المقال التالي
عمر شويل - جدة أحدث عروض جرير السعودية للأسبوع، تقوم شركة jarir bookstore مكتبة جرير بتقديم مجموعة كبيرة من العروض الأسبوعية لعملائها في كل مكان، حيث تحتوي هذه العروض على جميع المنتجات والأدوات التي تتخصص الشركة في بيعها بالإضافة إلى وجود أقسام للإلكترونيات في كل الفروع، حيث قامت شركة جرير بضم أقسام جديدة لفروعها مثل الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات.
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عروض جرير اليوم في السعودية
مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية من أكثر الشركات المعروفة في مجال بيع الأدوات المكتبية وكل مستلزمات الدراسة المختلفة، حيث أنه من خلال هذا المكان يمكن للعملاء شراء كل احتياجات الدراسة الخاصة بهم بالإضافة إلى وجود أقسام خاصة بالإلكترونيات في كل فروع جرير، هذه الإلكترونيات التي تسهل عملية الدراسة على الطلبة.
تخفيضات جرير على الأجهزة الكهربائية والالكترونية
تقوم مكتبات جرير بالسعودية بتقديم مجموعة كبيرة من الخدمات المختلفة للعملاء في فروعها، ومن أمثلة هذه الخدمات خدمة الصيانة الدورية والتصليح التي يقوم بها مجموعة من المتخصصين في كل فروع الشركة، كما أن هذه الخدمة لا تقتصر على الأجهزة التي تم الحصول عليها من فروع الشركة فقط، ولكن تشمل أيضاً كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات الأخرى.
عروض مكتبة جرير تعتبر الأشهر على الإطلاق في المملكة العربية السعودية حيث أن هذه العروض ينتظرها العملاء بشكل دائم، وذلك لأن هذه العروض تضم مجموعة كبيرة من الأدوات الدراسية المختلفة والكتب والإلكترونيات وكل الهواتف المحمولة.
اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير
- لابتوب جرير بلغ سعر جهاز كمبيوتر لوحي واكوم وان كرييتيف 225 ريال سعودي بدلاً من سعر 328 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير بلغ سعر جهاز كمبيوتر لوحي لاسلكي واكوم وان كرييتيف 345 ريال سعودي بدلاً من سعر 500 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير بلغ سعر جهاز كمبيوتر لوحي محمول واكوم اس كرييتيف 495 ريال سعودي بدلاً من سعر 555 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير بلغ سعر جهاز كمبيوتر واكوم انتوس برو تابلت مع قلم 1429 ريال سعودي بدلاً من سعر 2999 ريال سعودي.
- عرض جرير بلغ سعر جهاز سامسونج فليب 2 شاشة باللمس ليد 8999 ريال سعودي بدلاً من سعر 11999 ريال سعودي.
- عروض جرير بلغ سعر جهاز سامسونج إم فايف سمارت مونيتور 1299 ريال سعودي بدلاً من سعر 1749 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي بلغ سعر جهاز هواوي 23 بوصة ال سي دي دقة عالية 1080 بيكسل شاشة 649 ريال سعودي بدلاً من سعر 749 ريال سعودي.
- كود خصم مكتبة جرير بلغ سعر شاشة بينكو 22 بوصة ال ذي دي ال سي 527 ريال سعودي بدلاً من سعر 599 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين بلغ سعر شاشة اتش بي 21 بوصة دبليو ال اي دي 1080 دقة عالية بيكسل 549 ريال سعودي بدلاً من سعر 688 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير بلغ سعر شاشة ديل سي تو فور 23 بوصة ال اي دي 1080 دقة بيكسل 749 ريال سعودي بدلاً من سعر 999 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير بلغ سعر شاشة سامسونج ام سيفن 32 بوصة ال دي 1699 ريال سعودي بدلاً من سعر 2199 ريال سعودي.
- jarir bookstore مكتبة جرير بلغ سعر شاشة سامسونج سي تو 24 بوصة ال دي 1080 بيكسل 699 ريال سعودي بدلاً من سعر 939 ريال سعودي.
- كود خصم جرير بلغ سعر شاشة اتش بي ايليت ديسبلاي 21 بوصة ال دي دقة عالية 819 ريال سعودي بدلاً من سعر 1188 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم بلغ سعر شاشة سامسونج فور ثري دبليو ال اي دي منحنية 4059 ريال سعودي بدلاً من سعر 5999 ريال سعودي.
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