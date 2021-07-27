فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كتب- عبدالفتاح العجمي: هنأ الفنان محمد أسامة “أوس أوس”، بطلي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى، بعد حصول كل منهما على الميدالية البرونزية خلال دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”. ونشر أوس أوس، صورتين للثنائي عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، وعلّق: “مبروك هداية ملاك وسيف عيسى برونزية تايكوندو.. ولسه هنجيب ميداليات تاني إن شاء الله.. كل التوفيق لأبطالنا.. لسه فيه أمل وطول عمرنا اتعودنا نحارب لآخر لحظة.. ادعم المصريين في الأوليمبياد.. أبطال مصر”. وتوجت هداية ملاك بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو للسيدات يوم الاثنين، في وزن تحت 67 كجم. كما تمكن سيف عيسى بطل مصر في التايكوندو، من الحصول على الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو وزن 80 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “لسه فيه أمل”.. أوس أوس يهنئ هداية ملاك وسيف عيسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.