فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 12:09 صباحاً - بغداد – (د ب أ) رحب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مساء الاثنين بالاتفاق العراقي الأمريكي لانسحاب القوات القتالية الأمريكية من البلاد بحلول 31 ديسمبر المقبل. وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “شكرا للجهود المبذولة لبلورة هذه الاتفاقية ولاسيما الأخ مصطفى الكاظمي لانسحاب قوات الاحتلال القتالية من العراق”. وأضاف الصدر: “يجب وقف العمل العسكري للمقاومة مطلقا والسعي لدعم القوات الأمنية من الجيش والشرطة لاستعادة الأمن وبسطه على الأراضي العراقية وإبعاد شبح الإرهاب والعنف والمتطفلين وأدعياء المقاومة “. وقد أعلنت العراق والولايات المتحدة الأمريكية في بيان مشترك في ختام جلسة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين البلدين على أن العلاقة الأمنية ستنتقل بالكامل إلى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري، ولن يكون هناك أي وجود لقوات قتالية أمريكية في العراق بحلول 31 ديسمبر 2021. وكشفت وزارة الخارجية العراقية أن البيان المشترك في ختام الاجتماع الرابع والأخير للحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية التي عقدت في واشنطن، شدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم مواصلة دعمها للقوات الامنية العراقية ومن ضمنها قوات البيشمركة الكردية من أجل بناء قدرتها على التعامل مع التهديدات.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الصدر يرحب باتفاق بغداد وواشنطن على سحب القوات الأمريكية من العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.