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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كتب- عمر قورة:
اختار الإسباني إريك جارسيا، مدافع برشلونة الجديد، الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، كأصعب مهاجم واجهه خلال مسيرته عندما كان يلعب مع مانشستر سيتي.
وأجرى جارسيا وباو توريس، ثنائي المنتخب الإسباني الأولمبي، محادثة بالفيديو مع الصحفي جيرارد روميرو خلال تواجدهما في القرية الأولمبية بطوكيو.
واختار كل لاعب منهما أصعب مهاجم واجهاه في مسيرتهما، حيث اختار إريك جارسيا محمد صلاح، بينما اختار باو توريس لاعب فياريال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة.
وسيلعب المنتخب الإسباني أمام نظيره الأرجنتيني في ختام منافسات دور المجموعات لأولمبياد طوكيو يوم الأربعاء المقبل.
يذكر أن إريك جارسيا (20 عاما) عاد إلى برشلونة هذا الصيف قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي الإنجليزي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مدافع برشلونة الجديد: صلاح أصعب مهاجم واجهته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.