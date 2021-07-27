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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 36 دقيقة مضت الدين والحياة 10 زيارة
كتبت – آمال سامي:
“ألعب ملاكمة من سن عشر سنوات، لكني سمعت من صديق أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك فما حقيقة ذلك؟”.
ورد السؤال السابق للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، في إحدى مجالسه العلمية، ليجيب قائلًا إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن الضرب في الوجه في المشاجرات لا في الرياضات.
وأضاف جمعة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بالابتعاد عن الوجه في المشاجرات، فقال: واتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة المضروب، فلا يتعمد أن يضربه في وجهه أو عينه أو أسنانه ونحوها؛ لأن الله قد خلق آدم على هذه الصورة، لكن الملاكمة نوع من أنواع ألعاب الدفاع عن النفس، وأشار جمعة إلى أن المحرم في ذلك أن تخرج الملاكمة من حد الدفاع عن النفس إلى حد المراهنات والبيع والشراء للبشر وإلى حد الطغيان والافتراء على خلق الله، فتكون حينئذ داخلة في الحديث، “هناك فرق بين الرياضات وبين استغلال هذه الرياضات”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هل نهى الرسول ﷺ عن الملاكمة؟.. علي جمعة يجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.