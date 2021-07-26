تراند الفن: “القبض على فتاة “كائن الهوهوز” وتفاصيل مقتل سيدة بالطالبية”.. نشرة الحوادث

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 11:10 مساءً - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم “مصراوي” فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

فشل في سرقتها فقتلها بـ 4 طعنات.. كواليس مقتل أربعينية بالطالبية

كعادته كل صباح، استقل ضابط المباحث سيارة الشرطة ضمن دورية مخصصة لملاحظة الحالة الأمنية بمنطقة البنوك بشارع الهرم. سيناريو يومي اعتاد عليه الضابط الشاب لكن ثمة جديدة طرأ تبدلت معه الأجواء معلنة وقوع جريمة قتل.

بثا مقاطع منافية للآداب.. القبض على “كائن الهوهوز” وصديقها بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة معروفة إعلاميا بـ”كائن الهوهوز”؛ بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء.

تفاصيل جديدة في تحرش صاحب سوبر ماركت بـ”طفلة الطالبية”

بعد أن رزق زوجان بـ3 أطفال ولد وبنت “13، 20 سنة” وطفلة صغيرة تبلغ من العمر 8 سنوات، تفاقمت الخلافات بينهما. وصل قطار الزوجية محطته الأخيرة. انتهى الأمر بانفصالهما.

مد أجل الحكم في استئناف النيابة على براءة “سيدة المحكمة” لجلسة 6 سبتمبر

قررت محكمة مستأنف النزهة، مد أجل الحُكم في استئناف النيابة على حكم أول درجة الصادرة ببراءة المستشارة نهى الإمام، من تهمتي الاعتداء بالضرب والإتلاف بحق الضابط بمحكمة مصر الجديدة وليد عسل لجلسة 6 سبتمبر المقبل.

صدمها بسيارته.. حبس صاحب مكتب مقاولات بتهمة قتل فتاة بالخطأ في المعادي

أمرت نيابة المعادي، بحبس صاحب مكتب مقاولات 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل فتاة بالخطأ بعد صدمها بسيارته.

تغريم 9 آلاف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1477 أرجيلة بالمقاهي

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس “كورونا” والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

بسبب خلافات أسرية.. النيابة تحقق في قيام شاب بإشعال النيران في منزل أسرته بأبو رواش

تجري نيابة كرداسة ومركز إمبابة، التحقيق في اتهام شاب بإشعال النيران في منزل أسرته بمدينة أبو رواش لخلافات أسرية.