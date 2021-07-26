تراند الفن: الخميس.. علي الحجار يقابل جمهوره على مسرح النافورة في الأوبرا

كتبت- منى الموجي:

يحيي الفنان علي الحجار مساء يوم الخميس الموافق 29 يوليو، حفلا غنائيا ينظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، على مسرح النافورة في تمام الساعة الثامنة مساء.

يقدم الحجار لجمهوره خلال الحفل كوكبة من أجمل أعماله القديمة والحديثة وتترات المسلسلات التي اشتهر بها طوال مشواره الفني، بالإضافة إلى العديد من أغاني نجوم الطرب، ويضم البرنامج: ما تمنعوش الصادقين، المال والبنون، بوابة الحلواني، الزين والزينة، عارفة، بنت وولد، في قلب الليل، اعذريني، الأحلام، دور يا زمن، زي الهوا، داري جمالك، وعلى قد ما حبينا .

يُذكر أن على الحجار تغنى بالعديد من الأغاني التي تناقلتها الأجيال بجانب العديد من التترات الغنائية للأعمال التليفزيونية بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية الناجحة .