فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 11:10 مساءً - كتب – معتز عباس: علق المهندس شريف العريان، أمين اللجنة الأوليمبية المصرية، على فوز مصر بميداليتين اليوم في الأولمبياد، يعد بمثابة انجاز رائع ومبروك لمصر كلها. وأضاف “العريان”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على فضائية “الحياة”، اليوم الإثنين، أن بداية فرصنا الحقيقية في الفوز ستكون اليوم، وبالفعل كُللت اليوم جهودنا النجاحات، وكان لدينا فرصة في التايكوندو والرماية لكن لاعب الرماية عزمي لم يوفق ويصل للنهائي، بينما اللاعبان هداية سيف أكثر من رائعين وكنا في احتياج للميدليات البرونز حتى تتوقف الانتقادات. وأشار إلى أنه لا نتوقع شئ من مباريات الغد وفرصنا في الفوز ضئيلة للغاية، لأن تصنيف اللاعبين الأخرين أعلى من لاعبي رياضة الجودة بينما السباحة هي لعبة رقمية، لكن فرصنا الحقيقة ستبدأ من الملاكمة. وأكد أمين اللجنة الأوليمبية المصرية، أن ميداليتين البرونز كان المنتخب في أشد الحاجة إليهم لإيقاف الانتقادات في الفترة الماضية، وإعطاء دفعة للبقية أن مصر قادرة وقادمة لتحقيق نجاحات في بطولة عالم”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أمين اللجنة الأولمبية: فرصنا في الفوز ضئيلة ولا أتوقع شئ من مباريات الغد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.